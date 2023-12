Documentaire Lucien Francœur, rockeur désanctifié

« Il était temps pour moi de mettre de côté les tactiques que j’ai toujours utilisées pour faire dévier les questions », confie Lucien au sujet du tournage de Francœur : on achève bien les rockers, le road documentaire dans lequel sa fille Virginie désanctifie son père en lui rendant le plus courageux des hommages, celui de dévoiler les bleus au cœur de l’homme sensible derrière le mythe.