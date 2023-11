Sur Instagram, le réalisateur Tim Burton a annoncé jeudi que le tournage de Beetlejuice 2 – la suite du film culte de 1988 – est désormais terminé, un peu moins d’un an avant la sortie prévue du film, en septembre 2024.

Avant le déclenchement de la grève à Hollywood, cet été, il ne restait de deux journées de tournage, avait dit Tim Burton à The Independant, en septembre. Le réalisateur avait alors confié qu’il aimait beaucoup ce projet qui réunira des acteurs du film original (Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara) et de nouvelles têtes d’affiche (Jenna Ortega, interprète de Mercredi Addams, Willem Dafoe, Monica Bellucci et Justin Theroux).

« J’ai essayé de tout démonter, et de revenir aux bases du travail, avec de bonnes personnes, des acteurs et des marionnettes, a-t-il confié. C’était un peu comme revenir à la raison pour laquelle j’aimais faire des films. »

Michael Keaton, qui interprète le rôle-titre, a dit au Empire magazine que ça faisait longtemps qu’il avait eu autant de plaisir à faire un film. La scène de la salle d’attente de l’au-delà, a-t-il confié, sera de retour, et « cela doit être fait aussi près que possible de la façon dont nous l’avons fait la première fois ».