Si vous êtes un amateur de films d’horreur (et si, en plus, vous avez l’avantage d’être riche), c’est votre chance : l’iconique gant de Freddy sera mis en vente lors d’un encan, à Londres, au mois de novembre.

L’interprète de Freddy, Robert Englund, a porté le gant dans les deux premiers films de la série, Les Griffes de la nuit (1984) et La Revanche de Freddy (1985). Le gant, doté d’une armure et de lames de rasoir, est vu dans « plusieurs plans » et « photos publicitaires » des Griffes de la nuit, considéré comme un film fondateur dans le monde de l’horreur, peut-on lire dans la description publiée sur le site internet de Propstore Auction.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE PROPSTORE AUCTION Le gant de Freddy

L’heureux nouveau propriétaire du gant devra toutefois délier les cordons de sa bourse : la valeur de l’objet est estimée entre 200 000 et 400 000 livres sterling, soit entre 335 000 à 670 000 dollars canadiens.

La vente aux enchères, intitulée « Entertainment Memorabilia Live Auction », présente près de 1800 lots liés au cinéma, à la télévision et à la musique. L’horreur est à l’honneur : dans la liste des objets à vendre, on trouve aussi un scénario du film The Shining annoté par le réalisateur Stanley Kubrick, des costumes et des masques portés dans la série Vendredi 13 et une perruque bébé du film Les valeurs de la famille Addams.

L’encan se déroulera du 9 au 12 novembre. Il est possible de miser en ligne.