PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS, ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Le film d’épouvante The Nun II garde la tête du classement du box-office nord-américain en enregistrant 14,7 millions de dollars de recettes, selon les chiffres publiés dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Ce nouveau chapitre de la saga Conjuring, des studios Warner, dépeint un conte gothique de possessions démoniaques, avec à l’affiche Taissa Farmiga, l’acteur belge Jonas Bloquet, et Storm Reid.

A Haunting in Venice, le nouveau Hercule Poirot du réalisateur et acteur britannique Kenneth Branagh, talonne The Nun II avec 14,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche pour ses premiers jours d’exploitation.

Pour l’analyste David A. Gross, c’est une « sortie mitigée » en Amérique du Nord, en précisant cependant qu’avec un budget de 60 millions de dollars, « le film ne va pas perdre d’argent » au terme de son exploitation dans les salles étrangères.

Après Murder on the Orient Express et Death on the Nile, Kenneth Branagh reprend la moustache du célèbre détective belge d’Agatha Christie pour le faire sortir de sa retraite et participer à une séance de spiritisme à Venise, où – suspense – quelqu’un est assassiné. L’actrice malaisienne Michelle Yeoh, et l’Américaine Tina Fey, sont également de la partie.

Sur la dernière marche du podium, The Equalizer 3 empoche 7,2 millions de dollars. Ce troisième volet de la série suit les aventures d’un ex-Marine et agent anti-drogues, confronté cette fois à la mafia italienne.

My Big Fat Greek Wedding 3 se place en quatrième position avec 4,7 millions de dollars de recettes. La comédie américaine, qui raconte un voyage de famille en Grèce, a été écrite et réalisée par Nia Vardalos, l’actrice qui s’est fait connaître dans les deux premiers opus.

S’accrochant encore au top 5, Barbie de la réalisatrice Greta Gerwig a récolté 3,9 millions de dollars pour un total de 626 millions de dollars après neuf semaines d’exploitation en Amérique du Nord.