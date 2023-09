Après de multiples délais et de nombreux enjeux de production, Aquaman and the Lost Kingdom est enfin en voie d’arriver en salle.

La première bande-annonce de la suite du film de 2018, milliardaire au box-office mondial, a été dévoilée jeudi midi, un peu plus de trois mois avant sa sortie, le 20 décembre.

James Wan (Furious 7, Saw) est de retour dans la chaise du réalisateur, alors que Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II et Nicole Kidman reprennent leurs rôles.

Amber Heard, qui a perdu son procès en diffamation contre son ancien mari Johnny Depp, l’an dernier, est également au générique dans la peau de Mera, mais on ne la voit qu’une fraction de seconde durant cette bande-annonce de 2 minutes 30.

L’histoire d’Arthur Curry, alias Aquaman, se poursuit alors qu’il est désormais père et roi d’Atlantide. Plus fort que jamais grâce au Trident noir, Black Manta désire mettre fin au règne de son ennemi juré et détruire tout ce qui lui est cher afin de venger son père. Cependant, la puissance du Trident noir menace le monde entier et Aquaman devra obtenir l’aide de son frère Orm, roi déchu d’Atlantide.