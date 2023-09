La Presse à la 80e Mostra de Venise

Le Lion d’or aux « pauvres créatures » de Yorgos Lanthimos

(Venise) Poor Things (Pauvres créatures), de Yorgos Lanthimos, le film le plus jouissif – dans tous les sens du terme – de la compétition officielle, a remporté samedi soir le Lion d’or du meilleur film d’une 80e Mostra de Venise en déficit de vedettes hollywoodiennes. Il s’agit du deuxième Lion d’or du cinéaste grec, qui avait remporté le prix le plus prestigieux du plus ancien des festivals de films en 2018, grâce à The Favourite.