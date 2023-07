Nicolas Cage dans Sympathy for the Devil

C’est ce moment de l’année où les fans de cinéma s’enferment dans des salles obscures pour délirer en groupe devant des films qui sortent de l’ordinaire. Ils seront rassasiés avec la 27e édition de Fantasia, qui propose, du 20 juillet au 9 août, plus de 300 longs et courts métrages. Tour d’horizon afin de ne rien manquer.

Martin gignac collaboration spéciale

Pleins feux sur le Québec

PHOTO FOURNIE PAR FANTASIA Les chambres rouges de Pascal Plante ouvre le festival Fantasia, jeudi.

Fantasia commence sa programmation jeudi soir avec son film d’ouverture, Les chambres rouges de Pascal Plante, un thriller psychologique sur le dark web qui vient d’être présenté à Karlovy Vary. On pourra aussi découvrir Richelieu (4 août) de Pier-Philippe Chevigny, un drame social sur une traductrice qui défend des ouvriers guatémaltèques de l’exploitation, et Emptiness (22 juillet), un portrait de femme qui tourne à l’horreur signé Onur Karaman. L’occasion est idéale de voir ou revoir Cadillac Clown (1er août), un moyen métrage de Robin Aubert rarement présenté, et deux créations (Alien Thunder le 31 juillet et Hot Dog Cops le 7 août) du regretté Claude Fournier. Sans oublier la première d’Irlande cahier bleu, d’Olivier Godin (28 juillet).

Les films les plus attendus

PHOTO FOURNIE PAR FANTASIA Talk to Me de Danny et Michael Philippou sera présenté le 23 juillet.

Même si Nicolas Cage a dû annuler sa présence à cause de la grève des acteurs à Hollywood, on ne voudra pas manquer Sympathy for the Devil (22 juillet), un film noir où il incarne l’inquiétant passager d’un taxi. Ayant fait l’évènement partout sur son passage, Talk to Me de Danny et Michael Philippou (23 juillet) dévoile des séances de possessions qui sortent des sentiers battus. L’acteur et réalisateur Joe Lynch rend hommage à Lovecraft et Stuart Gordon dans Suitable Flesh (5 août), tandis que l’animation chinoise Deep Sea (6 août) en mettra plein la vue avec son riche visuel qui sera offert en 3 D.

À découvrir

PHOTO FOURNIE PAR FANTASIA Vincent doit mourir, de Stéphan Castang

Récompensé à Sundance, Mami Wata (20 et 21 juillet) du Nigérian C. J. « Fiery » Obasi mélange folklore africain et mythologie grecque au détour d’un puissant récit féminin qui enivre par ses splendides images en noir et blanc. Plus ludique est Mad Fate (3 août), la rocambolesque nouvelle production de Johnnie To, où un voyant fou tente de ramener un psychopathe dans le droit chemin. Plaisir assuré. C’est également le cas de Vincent doit mourir (21 juillet) de Stéphan Castang, qui a fait jaser à Cannes. Cette satire subversive analyse les rouages de la violence qui gangrène la société, alors qu’un homme sans histoire devient la cible de tout un chacun.

Spécial Corée du Sud

PHOTO FOURNIE PAR FANTASIA Peppermint Candy, de Lee Chang-dong

La Corée du Sud est à l’honneur avec une impressionnante sélection de productions récentes et passées. Parmi les plus importantes afin de mieux saisir l’effervescence de cette cinématographie est Io Island (30 juillet), une des œuvres clés du vénérable Kim Ki-young (The Housemaid), qui plonge un étranger en territoire hostile, et le classique Peppermint Candy (6 août) du virtuose Lee Chang-dong (Burning), qui lie le destin d’un homme déchu à celui de sa nation. Sur un plan contemporain, The Childe (2 août) de Park Hoon-jung propose quelques-unes des meilleures scènes d’action de l’année et on découvrira pourquoi Killing Romance (4 août) de Lee Won-suk est devenu culte.

Évènements spéciaux

PHOTO FOURNIE PAR FANTASIA We Are Zombies est le film de clôture de Fantasia.

Roadkill Superstars vont rocker Fantasia cette année. En plus de clore les festivités le 9 août avec We Are Zombies, le trio québécois derrière Turbo Kid offrira une classe de maître (28 juillet). Une projection commentée du délicieux Jour de merde est organisée le 25 juillet et son réalisateur Kevin T. Landry se joindra, le 23 juillet, aux cinéastes Lawence Côté-Collins, Pascal Plante et Edouard Tremblay pour un panel sur leur passage du court au long métrage. Le légendaire cinéaste underground Larry Kent recevra le Prix du Pionnier canadien. Cinq de ses opus seront programmés et une rencontre est organisée le 25 juillet.