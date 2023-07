(Paris) Barbie contre Oppenheimer : le match des deux blockbusters les plus attendus de l’été a débuté en fanfare mercredi matin, avec des chiffres records selon les premières remontées des salles qui donnent un net avantage à la poupée rose bonbon.

Agence France-Presse

Dans la profession, les chiffres des séances du matin dans les cinémas parisiens sont considérés comme le premier indicateur fiable de la carrière d’un film.

Et les deux blockbusters ont fait mieux que tous les films sortis jusqu’ici en 2023, selon les données publiées par CBO Box Office.

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Cillian Murphy dans une scène d’Oppenheimer

Barbie, de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling, a pris la tête du classement annuel, enregistrant 6001 entrées à 14 h à Paris. Le film produit par Warner et Mattel attire 30 % de spectateurs de plus que le nouveau blockbuster de Christopher Nolan, Oppenheimer, deuxième meilleur démarrage de l’année avec 4550 spectateurs.

Le reste de la concurrence est laminé, le film iranien Les ombres persanes, classé troisième, n’attirant que 305 spectateurs.