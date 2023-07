Le temps d’un été

Un été plein d’humanité

Marc est curé et s’occupe des pauvres et des sans-abri depuis 25 ans. L’homme est fatigué, usé, et surtout criblé de dettes. Son église menace de fermer, quand il hérite par un coup du destin d’un domaine sur le bord du fleuve. C’est décidé : il y part pour l’été, avec une bande de sans-abri avec lui.