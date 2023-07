La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé, lundi après-midi, le financement en aide à l’écriture de 23 productions : 15 films et 8 documentaires.

Parmi les fictions, notons Dans une galaxie près de chez vous – volet III (Pierre-Yves Bernard et Claude Legault), les comédies Hantée (India Desjardins), Et si on se quittait ? (Jean-Philippe Baril-Guérard et Suzie Bouchard) et Le petit astronaute (Dominic James Bergeron, Christine Doyon et Jean-Paul Eid) puis les drames Filles publiques (Catherine Léger), Letter from a Stranger (Florence Longpré) et Géantes (Isabelle Hayeur).

Les documentaristes qui ont obtenu du financement sont : Carlos Ferrand, Denys Desjardins, Nadine Gomez, Ève Lamont, Guillaume Lévesque, Tamás Wormser, Jean-Pierre Gariépy et David Simard.

La SODEC, qui a pour mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l’étranger, a retenu ces projets à la suite du dépôt du 19 avril dernier qui comptait en 56 admissibles.