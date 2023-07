Le Festival international de films Fantasia remettra un prix honorifique à Nicolas Cage pour souligner l’ensemble de sa carrière lors de sa 27e édition, qui se tiendra du 20 juillet au 9 août.

Cette récompense sera remise à l’acteur américain en marge de la projection de son plus récent film, Sympathy for the Devil, réalisé par Yuval Adler.

« Après plus de 40 ans de carrière au cinéma, Nicolas Cage s’est distingué en offrant des performances et des personnages inoubliables que ce soit dans des drames tels que Leaving Las Vegas, des comédies comme Vampire’s Kiss, des films d’action tels que Face/Off ou encore des thrillers comme Mandy », écrit l’organisation de Fantasia, dans un communiqué.

Pendant le festival, plus de 120 longs métrages et 200 courts métrages seront projetés. Le film We Are Zombies, du collectif québécois RKSS, formé de François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell, sera présenté en première mondiale en clôture de l’évènement, a révélé jeudi l’organisation.

Les billets pour Fantasia seront mis en vente dès le 15 juillet.