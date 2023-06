(Los Angeles) Alan Arkin, l'acteur qui a démontré sa polyvalence dans tous les domaines, de la comédie farfelue au drame glaçant, en recevant quatre nominations aux Oscars et en remportant un Oscar en 2007 pour Little Miss Sunshine, est décédé. Il avait 89 ans.

Associated Press

Ses fils Adam, Matthew et Anthony ont confirmé la mort de leur père par l’intermédiaire de l’attaché de presse de l’acteur vendredi. « Notre père était une force de la nature au talent unique, à la fois en tant qu’artiste et en tant qu’homme », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Membre de la célèbre troupe comique Second City de Chicago, Arkin a connu un succès immédiat au cinéma avec la parodie de guerre froide The Russians Are Coming, The Russians Are Coming et a atteint son apogée sur le tard avec sa victoire en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour le succès surprise de 2006 Little Miss Sunshine.

Plus de 40 ans séparent sa première nomination aux Oscars, pour The Russians Are Coming, de sa nomination pour le rôle d’un producteur hollywoodien complice dans le film Argo, récompensé par un Oscar.

Plus de détails à venir...