Les premières images de Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, ont été dévoilées jeudi. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone figurent au générique de ce western aux allures épique.

Inspiré d’une histoire vraie et basé sur le best-seller du même titre écrit par David Grann, Killers of the Flower Moon raconte la violence qui s’est abattue sur la nation autochtone Osage, au Missouri, après un boom pétrolier. La richesse soudaine de ce peuple a en effet attiré son lot de malfrats qui n’ont reculé devant rien, même le meurtre, pour lui soutirer de l’argent.

Au cœur de l’histoire, une romance « improbable » entre un Blanc, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et une femme osage, Mollie Kyle (Lily Gladstone). Robert De Niro, qui a tourné plus de 10 films avec Scorsese, Jesse Plemons et Brendan Fraser font aussi partie de la distribution de ce long métrage produit par Apple Original Films et dont le scénario est signé Eric Roth (Dune, Munich, Forest Gump).

Killers of the Flower Moon prendra l’affiche le 6 octobre, avant d’être offert partout dans le monde sur la plateforme Apple TV+.