C’est l’acteur Rémi Goulet qui incarnera Gilles Villeneuve dans le prochain long métrage de Daniel Roby, tandis que Rosalie Bonenfant interprétera le rôle de sa conjointe, Joann Villeneuve.

Scénarisé par Daniel Roby et Guillaume Lonergan et produit par Christian Larouche, Villeneuve racontera les débuts de la légende de F1, alors que ce lundi 8 mai marque le 41e anniversaire de la mort du pilote automobile.

En 1970, dans un milieu modeste de Berthierville, le jeune Gilles Villeneuve, passionné de mécanique et de vitesse, décide de tout risquer, y compris le futur de sa petite famille, pour se tailler une place dans le monde ultra-sélect de la course automobile de haut niveau — sport normalement réservé aux élites fortunées.

En prévision du tournage, qui est prévu pour l’hiver prochain, Christal Films Productions est d'ailleurs à la recherche de motoneiges de course (1970 à 1974) et de voitures de course Formule Ford (1973) et Formule Atlantic (1973 à 1976).

Christal Films a produit nombre de films biographiques au cours des dernières années, dont Gerry (2011), Louis Cyr (2013) et Confessions (2022), alors que le producteur Christian Larouche travaille présentement sur des projets de films sur Guy Lafleur et Diane Dufresne.