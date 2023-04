Chris Evans et Ana de Armas dans Ghosted

(New York) Chris Evans a été habitué aux rôles de superhéros dans la série des Avengers. Mais dans le film Ghosted, qui sort vendredi sur Apple TV+, il joue le petit ami embarqué malgré lui dans les aventures d’une agente de la CIA, incarnée par Ana de Armas.

Agence France-Presse

Dans cette comédie d’action romantique, réalisée par Dexter Fletcher, le personnage un peu maladroit de Cole (Chris Evans) ne comprend pas pourquoi il se heurte au silence radio de la mystérieuse Sadie, après un premier rendez-vous réussi. Il va vite découvrir qu’elle n’a pas vraiment le temps de tomber amoureuse.

« C’est important parce qu’il y a ce cliché selon lequel ce sont toujours les hommes qui portent un film d’action et que seuls les hommes peuvent être des durs à cuire et des personnages cool », a expliqué à l’AFP l’actrice cubaine de 34 ans, lors d’une avant-première à New York mardi soir.

Dans Ghosted, c’est Chris Evans qui joue « la demoiselle en détresse », selon les mots de l’acteur. « C’est agréable d’être quelqu’un qui a besoin d’être sauvé », ajoute celui qui a endossé dans les années 2010 le costume de Captain America, dans la série des films Avengers de l’univers Marvel.

Ghosted, qui enchaîne les scènes de fusillades et de cascades, voit aussi apparaître Adrien Brody dans un rôle de méchant.

Avec cette comédie légère, Ana de Armas retrouve un film d’action, après avoir crevé l’écran en se mettant dans la peau de Marilyn Monroe dans Blonde, le film d’Andrew Dominik adapté du roman de Joyce Carol Oates.

Avant ce rôle, qui lui a valu une nomination aux Oscars 2023 dans la catégorie meilleure actrice, elle avait déjà côtoyé James Bond dans Mourir peut attendre (2021). Et elle jouera aussi le premier rôle dans Ballerina, un film dérivé de la franchise des John Wick, attendu en 2024.