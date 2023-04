The Super Mario Bros. Movie est arrivé dimanche largement en tête sur la ligne d’arrivée du box-office nord-américain.

The Super Mario Bros. Movie en tête du box-office nord-américain

(Los Angeles) The Super Mario Bros. Movie est arrivé dimanche largement en tête sur la ligne d’arrivée du box-office nord-américain pour le week-end de Pâques, une performance qui pourrait être l’une des meilleures de l’année.

Agence France-Presse

Le film d’animation produit par Universal, Nintendo et Illumination studios a accumulé 146 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les salles obscures, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Mario s’affiche dans un long métrage où lui et son frère Luigi affrontent l’affreux Bowser dans le Royaume Champignon. Et dans les salles des États-Unis et du Canada, « les chiffres sont sensationnels », analyse David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research.

Selon lui, il s’agit du meilleur démarrage pour le premier opus d’un film d’animation, un succès qu’il explique par son attrait pour des publics très différents : les enfants, mais aussi les adultes nostalgiques du héros le plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo.

Le plombier à salopette et moustache devance – de très loin – le quatrième volet de la saga John Wick, dans lequel Keanu Reeves reprend son rôle de tueur à gages combattant un groupe criminel international, qui atterrit à la deuxième place du classement avec 14,6 millions de dollars récoltés.

En troisième place, celui qui était en tête le week-end passé : le film d’action à gros budget Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves. L’adaptation très attendue du plus populaire des jeux de rôle, avec à l’affiche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et la vedette de la série Bridgerton Regé-Jean Page, a engrangé 14,5 millions de dollars.

Le dernier film de Ben Affleck, Air, qui raconte les origines des chaussures Nike tirées de la légende de la NBA Michael Jordan, décroche la quatrième position (14,4 millions), « un très bon score » pour un film de cette catégorie selon l’expert David Gross.

Arrive enfin au 5e rang pour l’Amérique du Nord le nouvel épisode de la saga Scream, Scream VI avec Courteney Cox et la vedette de la série Wednesday Jenna Ortega, avec 3,3 millions.

Voici le reste du top 10 :

6. His only son (3,3 millions de dollars)

7. Creed III (2,8 millions)

8. Shazam! Fury of the Gods (1,6 million de dollars)

9. Paint (750 000 dollars)

10. A Thousand and One (600 000 dollars)