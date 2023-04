(Londres) Lucasfilm annonce trois autres films de la célèbre série Star Wars.

Associated Press

La présidente de l’entreprise, Kathleen Kennedy, en a fait vendredi l’annonce lors de la « Star Wars Celebration Europe 2023 » à Londres. Lucasfilm a aussi publié la nouvelle sur son site internet.

Daisy Ridley reprendra son rôle de Rey dans l’un des trois films. Les noms des trois réalisateurs ont également été annoncés : il s’agit de James Mangold, de Dave Filoni et de Sharmeen Obaid-Chinoy. Tous trois ont été présentés par Kathleen Kennedy à Londres.

L’épisode de Mangold nous ramènera au début des Jedis, celui de Filoni à l’ère de la Nouvelle République. Celui-ci bouclera l’histoire racontée dans The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka et les autres séries de la chaîne Disney.

Le troisième film sera une suite de The Rise of Skywalker. Il mettra en vedette Daisy Ridley dont le personnage de Rey tentera d’établir un nouvel ordre des Jedis.

Mangold a réalisé deux films de la série des Wolverines et le prochain Indiana Jones (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Filoni a tourné The Mandalorian et Ahsoka et Obaid-Chinoy a réalisé Ms. Marvel et Saving Face.