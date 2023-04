Johnny Depp dans le rôle de Louis XV ? C’est ce qu’a rapporté Variety mercredi, écrivant que le prochain long métrage de la réalisatrice française Maïwenn, Jeanne du Barry, devrait être présenté en première mondiale lors de la soirée d’ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes et qu’il mettra en vedette l’acteur américain dans le rôle du célèbre roi.

Retour en grande pompe donc pour Johnny Depp, après une interruption de trois ans à la suite de sa longue bataille juridique avec son ex-femme Amber Heard.

Le sixième long métrage de Maïwenn racontera la relation tumultueuse du roi de France Louis XV et de son amante, Jeanne du Barry, jouée par Maïwenn elle-même.

Le Festival de Cannes dévoilera sa sélection officielle le 13 avril et a déjà confirmé deux films américains attendus, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, et Indiana Jones and the Dial of Destiny, de James Mangold. Ruben Östlund, double Palme d’or réalisateur de The Square et Triangle of Sadness, présidera le jury.