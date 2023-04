Harrison Ford remontera les Marches du Palais des Festivals, le 18 mai prochain, aux côtés de vedettes du cinéma, comme Phœbe Waller-Bridge, Antonio Banderas et John Rhys-Davies.

L’acteur sera au Festival de Cannes pour l’avant-première mondiale d’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, réalisé par James Mangold, où il renoue avec le rôle du héros légendaire.

Quinze ans après la présentation en 2008 de Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal réalisé par Steven Spielberg, le dernier volet de la saga Lucasfilm sera projeté à Cannes et sortira en salles le 28 juin en France, et deux jours plus tard aux États-Unis.

Le Festival profitera de l’occasion pour rendre hommage à la carrière exceptionnelle de l’acteur américain Harrison Ford.