Des nouvelles en vrac de la 79e Mostra de Venise.

Marc-André Lussier La Presse

Florence Pugh sera-t-elle présente ?

À cause d’un psychodrame des plus hollywoodiens qui perdure depuis quelques jours, l’un des évènements les plus courus à la Mostra sera la tenue d’une conférence de presse. Avant la projection officielle en primeur mondiale, le 5 septembre, de Don’t Worry Darling, l’équipe du film rencontrera en effet la presse internationale. La question est maintenant de savoir si Florence Pugh, qui en est la tête d’affiche avec Harry Styles, sera présente. Les journaux spécialisés font en effet leurs choux gras d’une mésentente présumée entre la réalisatrice, Olivia Wilde, et l’actrice, au point où cette dernière a déclaré ne plus vouloir assurer la promotion du film au cours des prochaines semaines. De son côté, Shia Labeouf réfute l’idée selon laquelle Harry Styles, devenu depuis l’amoureux de la réalisatrice, l’aurait remplacé à la suite d’un congédiement. Ce dernier affirme, preuves à l’appui, avoir quitté le projet de son plein gré. Faudra-t-il faire appel à Jerry Springer pour animer cette conférence ?

Adam Driver et l’univers de White Noise

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Adam Driver lors de la première de White Noise, un film de Noah Baumbach, à la 79e Mostra de Venise

Ayant joué dans tous les longs métrages de Noah Baumbach depuis Frances Ha, Adam Driver n’a pu vraiment définir ce qui, dans White Noise, relève davantage de l’univers de l’auteur Don DeLillo ou du cinéaste new-yorkais, qui porte habituellement à l’écran des scénarios originaux. « Je n’ai pas pensé en ces termes, envers ni l’un ni l’autre, a déclaré l’acteur en conférence de presse. Beaucoup de choses dans le livre ont été adaptées par Noah et nous avons répété comme on le fait habituellement pour tous ses films. Ce processus ressemble d’ailleurs à ce qu’on fait au théâtre. » Bien que la plupart des critiques aient relevé les qualités d’écriture et de mise en scène, cette adaptation foisonnante d’un roman réputé inadaptable, présentée à la soirée d’ouverture, a reçu un accueil plutôt mitigé.

Noémie Merlant : observation double

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Noémie Merlant donne la réplique à Cate Blanchett dans TÁR, un film de Todd Field.

Dans TÁR, film de Todd Field présenté jeudi en compétition officielle, Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu) incarne Francesca, fidèle assistante de la cheffe d’orchestre qu’interprète Cate Blanchett, musicienne dans l’âme qui, un jour, aimerait bien devenir aussi reconnue que sa patronne. « J’aime beaucoup que l’histoire du film soit essentiellement menée par des personnages féminins, a déclaré l’actrice française. J’ai trouvé un certain parallèle entre mon personnage et moi – même si la dynamique est complètement différente –, dans la mesure où Francesca est en position d’observatrice qui admire celle avec qui elle travaille. Et moi, en tant qu’actrice, j’en ai également profité pour observer de près Cate Blanchett exercer son art. L’idée de jouer avec elle était un peu intimidante pour moi au début, mais Cate a fait en sorte que tout le monde soit à son aise et que l’environnement de travail soit sain. »