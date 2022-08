La nostalgie des années 1980 est dans l’air du temps à Hollywood. Après le succès de Top Gun, le studio 20th Century développe un projet d’une nouvelle adaptation du film Working Girl, mettant en vedette Selena Gomez.

Luc Boulanger La Presse

La célèbre chanteuse et actrice, qui travaille actuellement sur deux autres séries (Only Murders in the Building et Selena+Chef) est toujours en négociation avec le major pour obtenir l’un des rôles principaux, selon un article paru mardi sur le site Deadline.

L’intrigue du film de 1988 tourne autour d’une jeune secrétaire ambitieuse de Staten Island. Après un accident de ski de sa vilaine patronne, elle se fait passer pour celle-ci, clouée dans son lit, pour gravir les échelons à Manhattan. Ilana Pena (Diary of a Future President) adaptera le scénario. La nouvelle version du film sera probablement diffusée sur Hulu.

Sorti en 1988, Working Girl, de Mike Nichols, met en vedette Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford et Joan Cusack. Le film a non seulement été l’un des succès de cette année-là, rapportant plus de 100 millions de dollars au box-office nord-américain, mais il a également remporté six nominations aux Oscars, dont celles du meilleur film, de la meilleure actrice pour Griffith et des rôles de soutien pour Cusack et Weaver.