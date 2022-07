(Toronto) La première mondiale du film Brother, réalisé par Clement Virgo, aura lieu au Festival international du film de Toronto en septembre prochain.

La Presse Canadienne

Brother, un récit de passage à l’âge adulte se déroulant sur la scène hip-hop de Toronto, est basé sur le livre du même nom de David Chariandy.

Le roman de M. Chariandy a remporté le Prix Rogers Writers' Trust Fiction en 2017 et a été finaliste dans Le combat des livres de CBC deux ans plus tard.

Le film mettra en vedette Lamar Johnson, qui a joué dans The Hate U Give et Aaron Pierre, qui a notamment joué dans The Underground Railroad.

Le réalisateur canadien Clement Virgo est peut-être mieux connu pour son adaptation en minisérie du livre Aminata, en 2015.

Le Festival international du film de Toronto aura lieu du 8 au 18 septembre.