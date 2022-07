Guillaume Lambert au nirvana avec Niagara

Après le triomphe d’Audrey est revenue, Guillaume Lambert pourrait de nouveau goûter au succès en 2022 avec son deuxième long métrage, Niagara, qui sortira en salle en septembre et dont La Presse diffuse la bande-annonce en primeur. « C’est probablement le plus beau moment de toute ma vie », indique l’acteur, auteur et réalisateur à propos de la sortie de son film.