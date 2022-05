Cheveux très frisés, moustache bien taillée, chemise hawaïenne et grandes lunettes d’aviateur : voilà Daniel Radcliffe métamorphosé en « Weird Al » Yankovic dans la bande-annonce du film biographique sur la vie du maître des parodies chantées.

Véronique Larocque La Presse

Dans les images dévoilées mardi, on voit l’interprète d’Harry Potter être acclamé sur scène telle une vedette rock alors qu’il joue de l’accordéon. La pièce Like A Surgeon, reprise comique de Like A Virgin de Madonna, accompagne la courte bande-annonce.

Le long métrage produit par Roku est présenté comme étant « la véritable histoire non-dite » de « Weird Al » Yankovic.

« Je suis enchanté que Daniel Radcliffe m’interprète dans le film. Je n’ai aucun doute que c’est pour ce rôle que les générations futures se souviendront de lui », a déclaré le chanteur et musicien dans un communiqué plutôt loufoque l’hiver dernier.

Celui qui a remporté cinq Grammy au cours de sa carrière a marqué les esprits avec ses nombreuses parodies, dont White & Nerdy (sur la musique de Ridin, de Chamillionaire), Another One Rides the Bus (parodie de Another One Bites the Dust, de Queen) ou Eat It (sur l’air de Beat It, de Michael Jackson).

La sortie de Weird : The Al Yankovic Story est prévue à l’automne.