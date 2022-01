Médecin de nuit

Portrait vibrant de la faune nocturne ★★★½

Il est de ces films dont on sent qu’ils tiendraient un peu plus mal la route sans la présence du comédien incarnant le protagoniste sur qui repose l’histoire. C’est le cas de ce Médecin de nuit, dont la réussite tient en grande partie à la performance de Vincent Macaigne. L’acteur est d’ailleurs en lice aux Césars dans la catégorie du meilleur acteur, une distinction pleinement méritée.