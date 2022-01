Peter Bogdanovich, réalisateur de classiques en noir et blanc des années 1970 comme La Dernière Séance et La Barbe à papa, est décédé à l’âge de 82 ans.

Lindsey Bahr et Jake Coyle Associated Press

Le réalisateur et acteur est mort « de causes naturelles » tôt jeudi matin dans sa résidence de Los Angeles, a indiqué sa fille, Antonia Bogdanovich.

Considéré comme faisant partie d’une génération de jeunes réalisateurs du « New Hollywood », Peter Bogdanovich a été présenté dès le début de sa carrière, en 1968, comme faisant du « cinéma d’auteur », avec son film Targets (La Cible). Il récidive en 1971 avec The Last Picture Show (La Dernière Séance), portrait évocateur d’une petite ville mourante, qui a décroché huit nominations aux Oscar et l’a catapulté au rang de célébrité.

Il poursuit en 1972 avec une comédie loufoque, What’s Up, Doc ? (On se fait la valise, docteur ? ), avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal, puis un road trip campé dans la Grande Dépression, Paper Moon (La Barbe à papa), pour lequel l’actrice-enfant Tatum O’Neal a remporté en 1974 un Oscar — elle avait 10 ans.

Aussi acteur, on l’avait notamment vu dans la série Les Soprano, où il interprétait le psychanalyste que consultait épisodiquement la psychiatre de Tony Soprano.

La vie personnelle mouvementée de Peter Bogdanovich a aussi souvent fait les manchettes, à commencer par sa liaison bien connue avec l’actrice Cybill Shepherd, amorcée sur le plateau de Last Picture Show alors qu’il était encore marié à sa proche collaboratrice, Polly Platt.

Natif de New York, Peter Bogdanovich avait commencé sa carrière comme journaliste et critique de cinéma. Il a ensuite été programmeur de films au Musée d’art moderne de New York où, grâce à une série de rétrospectives, il s’est attiré la sympathie de nombreux vétérans du cinéma américain, dont Orson Welles, Howard Hawks et John Ford.