Cinéma

Films français

Les personnages « non blancs » très minoritaires

(Paris) Les personnages perçus comme « non-blancs » sont très minoritaires dans les films français, plus souvent cantonnés à des rôles de délinquants, et ont plus de chance de mourir à l’écran, selon une étude du collectif 50/50 dévoilée lundi, rare initiative permettant de quantifier le phénomène.