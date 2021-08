Le rendez-vous cinématographique en Gaspésie, qui se déroulera en deux temps cette année, a annoncé les titres de la première partie de sa programmation du 17 au 22 août.

Léa Carrier La Presse

En raison du contexte sanitaire, Les Percéides reportent leur 13e édition à septembre prochain, mais maintiennent certains pans de la programmation initialement prévue en août.

Ainsi, le festival s’ouvrira le 17 août avec Live Story, chronique d’un couple, en présence du réalisateur Jean-Sébastien Lozeau et des premiers rôles, Sébastien Ricard et Marilyn Bastien, également productrice, et Le club Vinland de Benoit Pilon mettant aussi en vedette Sébastien Ricard.

Au cours des jours suivants, Maria de Alec Pronovost avec Mariana Mazza, Souterrain de Sophie Dupuis, et Première vague un film collectif de Max Dufaud, Rémi Fréchette, Reda Lahmouid et Kevin T, et plusieurs courts métrages seront projetés au Centre d’art des Percéides. Notons aussi la présence du film Annette de français Léos Cara avec Adam Driver et Marion Cottillard, qui a fait l’ouverture du Festival de Cannes en juin dernier.

Finalement, une classe de maître avec le cinéaste québécois André Gladu (Le Son des Français d’Amérique) est prévue pour le 20 août, et le lendemain, il sera possible d’échanger avec les producteurs des films lors de la Première journée des professionnels du cinéma à Percé.

Le reste de la programmation reprendra du 21 au 26 septembre prochain.