Dans une longue entrevue en couverture du dernier numéro (septembre) du magazine In Style, l’actrice Jennifer Aniston livre ses réflexions autour de la pandémie et dénonce les réactions de son entourage réfractaire au vaccin contre le virus.

Luc Boulanger La Presse

La vedette de Friends mentionne que certains de ses amis et ses proches sont très « antivax » et qu’ils ne veulent pas « écouter les faits ». Et elle déclare avoir coupé les liens avec ceux qui sont non vaccinés.

« C’est une vraie honte, affirme Jennifer Aniston dans cet entretien. Je laisse tomber des gens toutes les semaines parce qu’ils refusent de se faire vacciner. C’est vraiment malheureux. Je crois qu’il en va de notre responsabilité morale et professionnelle. Chacun a sa propre opinion, mais beaucoup de ces opinions ne se basent sur rien d’autre que la peur et la propagande. »