Un film sur les prouesses du pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve doit voir le jour quelque part en 2023, a annoncé jeudi Christal Films Productions. Le scénario est signé Guillaume Lonergan et Daniel Roby, qui portera aussi la casquette de réalisateur.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« On parle sans cesse de la mort de Gilles, de son accident, mais peu de gens connaissent ses origines, sa jeunesse, explique le duo d’auteurs dans un communiqué. La période que nous couvrirons dans le film est généralement celle escamotée par les biographes. Et pourtant, c’est la partie la plus intéressante, la plus méconnue et la plus surprenante. »

Le processus de sélection des acteurs se mettra en branle « très prochainement », mais le tournage ne débutera qu’à l’été 2022, puis débordera à l’hiver 2023.

Le long métrage biographique a reçu l’imprimatur de la famille Villeneuve, se réjouit le producteur Christian Larouche. « C’est un élément crucial pour la production de ce film biopic qui, sans aucun doute, marquera les esprits des cinéphiles et solidifiera la place de Gilles au panthéon des héros québécois ».

Mélanie Villeneuve, fille de la légende automobile, explique dans une déclaration écrite que l’équipe autour du film a « bien transmis sa passion » pour les exploits du pilote, de sa carrière en motoneige jusqu’à sa signature avec l’écurie Ferrari.

Guillaume Lonergan et Daniel Roby (Dans la brume, Louis Cyr, Funkytown) soulignent que l’ascension de Villeneuve — mort tragiquement à 32 ans — a suscité beaucoup d’espoir pour les enfants qu’ils étaient à l’époque. « Gilles, jeune québécois, s’est rendu au sommet par la force de son talent. Il est grand temps de ramener au grand jour la mémoire de cet être singulier, qui nous a montré que même nos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Ce film sera dédié aux inconditionnels, mais surtout aux jeunes Québécois qui ne connaissent pas Gilles Villeneuve. »

La production est dotée d’un budget d’environ 12 millions.