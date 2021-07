À la veille du 74e Festival de Cannes, qui s’ouvrira mardi avec la présentation d’Annette, la société de distribution MK2 | Mile End annonce avoir acquis les droits d’exploitation du nouveau film de Leos Carax pour le territoire canadien. Ainsi, le long métrage prendra l’affiche en salle au Québec le 6 août.

Marc-André Lussier La Presse

Révélé il y a 37 ans grâce à Boy Meets Girl, Leos Carax lancera sur la Croisette son sixième long métrage, neuf ans après Holy Motors. Au fil des ans, des films comme Mauvais sang, Les amants du Pont-Neuf et Pola X ont fait de l’énigmatique cinéaste, qui tourne peu, l’une des voix les plus singulières du cinéma français.

Mettant en vedette Adam Driver et Marion Cotillard, Annette, dont l’intrigue se déroule de nos jours à Los Angeles, raconte l’histoire de Henry, comédien de stand-up à l’humour féroce, et d’Ann, cantatrice de renommée internationale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Les frères Ron et Russell Mael, du groupe Sparks, signent le scénario de ce film qu’on décrit comme romantique et musical.

Il est à noter que dans The Sparks Brothers, documentaire d’Edward Wright sorti tout récemment, les frères Mael révèlent que cette collaboration avec le cinéaste français constitue pour eux une espèce de consécration, alors que les aventures cinématographiques prévues avec Jacques Tati et Tim Burton ne se sont jamais matérialisées.

Le 74e Festival de Cannes a lieu du 6 au 17 juillet.