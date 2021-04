Le réalisateur Steven Spielberg a choisi la 93e soirée des Oscars pour dévoiler la bande-annonce de sa très attendue relecture de la comédie musicale West Side Story.

Stéphanie Morin

La Presse

Soixante ans après la sortie du film signé Jerome Robbins et Robert Wise, la bande-annonce a été révélée : sur l’air de la pièce culte Somewhere, on y voit défiler des images couleurs d’une grande beauté, à la photographie léchée. Le film – qui raconte l’histoire d’amour de Tony et Maria, affiliés à de deux bandes rivales dans le New York des années 50 - devrait être présenté sur grand écran à compter du 10 décembre prochain.

À noter : Rita Moreno, qui interprétait Anita dans la première production, sera de la distribution de cette reprise, cette fois dans le rôle de Valentina, « une version revisitée et amplifiée du personnage de Doc, le propriétaire du magasin dans lequel travaille Tony », selon le communiqué de presse.