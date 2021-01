La fin de règne du président Trump est digne d’un mauvais feuilleton. L’acteur américain Macaulay Culkin, vedette de la comédie Home Alone, a répondu jeudi aux appels des internautes qui demandent de faire disparaître Trump d’une scène de Home Alone 2.

Luc Boulanger

La Presse

En réaction à un message sur Twitter suggérant de remplacer numériquement Trump par une version adulte de l’acteur vedette du film réalisé en 1992, Culkin, qui a maintenant 40 ans, a répondu : « Vendu ! ».

Donald Trump apparaît dans Home Alone 2 : Lost in New York, dans une scène tournée dans le lobby de l’hôtel The Plaza, dont le président était propriétaire à l’époque.

Depuis l’insurrection du Capitole la semaine dernière à Washington, des fans du célèbre film de Noël ont critiqué sur les réseaux sociaux l’apparition de Trump. En demandant qu’il soit coupé au (post) montage.