Radio-Canada et Québec Cinéma annoncent à regret l’annulation de l’édition 2020 du Gala Québec Cinéma, prévue le 7 juin.

Marc-André Lussier

La Presse

Dans un communiqué envoyé aux médias, on explique en être venu à cette décision « en raison des circonstances actuelles, qui rendent impensable un rassemblement d’une telle ampleur. »

Le diffuseur, par la voix de la directrice générale Dany Meloul, demeure cependant déterminé « à trouver des actions qui honoreront au fil des prochaines semaines et des prochains mois les personnes qui auraient dû être en lumière lors de ce gala. »

On trouve cette même volonté du côté de Québec Cinéma. « Québec Cinéma déploie actuellement toutes ses énergies pour trouver des solutions alternatives et innovantes pour célébrer cette exceptionnelle année de cinéma québécois et remettre les prix Iris tant mérités à nos artistes et artisans, indique la directrice générale Ségolène Roederer. Nous souhaitons que notre cinéma, source de grande fierté, puisse continuer à rejoindre le plus de foyers possible afin de nous divertir, nous enrichir et nous apaiser en cette période remplie de défis pour l’ensemble de nos concitoyens. »

Des détails seront communiqués ultérieurement quant aux pistes que les deux organismes explorent pour offrir une visibilité aux finalistes et aux lauréats de cette année.