Pornhub fait du documentaire… d’art

Le site Pornhub, géant de la porno sur l’internet, lance mercredi son premier film « non pornographique » dans le but de diversifier ses activités, a révélé le magazine américain Variety. Il s’agit d’un documentaire d’art déjà présenté dans de prestigieuses institutions muséales comme le Whitney Museum et le MoMA et qui présente la faune qui gravitait autour d’un club de striptease lesbien de Los Angeles.