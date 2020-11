The Planters : l’amitié au secours des rejets

Alexandra Kotcheff et Hannah Leder ont écrit, réalisé, produit et joué dans The Planters, film qui raconte l’histoire de deux femmes isolées et opposées découvrant le pouvoir de l’amitié. La détermination des deux artistes à aller au bout de leur projet a été payante. The Planters est une des comédies les plus savoureuses et singulières de l’année.