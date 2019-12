Star Wars : The Rise of Skywalker, le meilleur pour la fin ★★★★½

Est-ce que The Rise of Skywalker est le meilleur de la série ? Seul le temps et un peu plus de recul nous le diront. On peut cependant affirmer qu’il s’agit d’une brillante conclusion à une saga entamée il y a plus de 40 ans. En fait, on peut difficilement espérer mieux comme point final à la grande histoire de la famille Skywalker.