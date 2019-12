Sept réalisatrices américaines ont vu un de leurs films faire son entrée mercredi au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain à cause de leur importance historique.

André Duchesne

La Presse

Ce titre leur confère une préservation perpétuelle. Les sept réalisatrices et leur film respectif sont Madeline Anderson (I Am Somebody), Kimberley Peirce (Boys Don’t Cry), Greta Schiller (Before Stonewall), Claudia Weill (Girlfriends), Gunvor Nelson (My Name is Oona), Elaine May (A New Leaf) et Patricia Cardoso (Real Women Have Curves).

Parmi les autres films sélectionnés, on compte Purple Rain de Prince, Amadeus de Milos Forman, She’s Gotta Have It de Spike Lee, Platoon d’Oliver Stone et Fog of War d’Errol Morris.