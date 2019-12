Au cours de sa quatrième semaine d’exploitation, Antigone a franchi la barre des 300 000 $ de recettes au Québec.

Marc-André Lussier

La Presse

Présenté sur un circuit de 16 écrans, le film de Sophie Deraspe, choix du Canada aux Oscars, a en effet généré 303 865 $ depuis sa sortie et se classe au 12e rang des films les plus populaires du dernier week-end.

Sympathie pour le diable, de Guillaume De Fontenay, projeté sur six écrans seulement, peut de son côté revendiquer la quatrième moyenne par écran (2693 $ par écran) et se retrouve dans le top 20.

Les cinq premières positions du palmarès québécois du week-end sont occupées par Frozen 2 (1 024 509 $), Knives Out (203 241 $), Ford v. Ferrari (142 763 $), Joker (56 954 $) et Playing with Fire (52 570 $).

Source : Cinéac