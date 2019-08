(Toronto) Le Festival du film de Toronto (TIFF) a ajouté mardi plusieurs films à sa programmation, dont le plus récent de Quentin Dupieux, Le daim, le film tourné hors Japon par Hirokazu Kore-eda, avec Catherine Deneuve, et un suspense mettant en vedette Mick Jagger.

La Presse canadienne

Le daim, présenté en première à Cannes en mai et sorti sur les écrans français en juin, met en vedette Jean Dujardin. Quentin Dupieux, qui fait par ailleurs de la musique électronique, est aussi connu pour ses films à l’humour absurde et décalé, comme Au poste, avec Benoît Poelvoorde, et Réalité, avec Alain Chabat.

La vérité, d’Hirokazu Kore-eda, raconte l’histoire d’une grande vedette française (Deneuve) qui fait venir des États-Unis sa fille (Juliette Binoche) et son gendre (Ethan Hawk) lorsqu’elle publie ses mémoires. Le TIFF présentera aussi en première nord-américaine (après Venise) le thriller d’espionnage franco-brésilien d’Olivier Assayas Wasp Network, avec Penélope Cruz et Gael García Bernal.

Mick Jagger tient la vedette dans le film The Burnt Orange Heresy, qui sera présenté en première nord-américaine après avoir clôturé la Mostra de Venise le 7 septembre. Il y joue un collectionneur d’art, aux côtés d’Elizabeth Debicki et de Donald Sutherland.

Dans Lucy in the Sky, présenté en première mondiale à Toronto, Natalie Portman joue le rôle d’une astronaute qui, une fois revenue sur Terre, commence à perdre contact avec la réalité alors qu’elle fréquente un collègue (Jon Hamm).

Le TIFF se déroulera du 5 au 15 septembre.