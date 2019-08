 Le prochain film de Louis Bélanger au FCVQ 

Après son lancement en première mondiale au Festival d'Angoulême (20-25 août), Vivre à 100 milles à l'heure, le plus récent film de Louis Bélanger, sera présenté au Festival de cinéma de la ville de Québec, dont la 9 e édition aura lieu du 13 au 22 septembre.

C'est ce qu'indiquent l'affiche et la bande-annonce de cette comédie dramatique. Par ailleurs, cette bande-annonce sera présentée à compter d'aujourd'hui dans les salles de cinéma.

Le film prendra ensuite l'affiche dans les salles du Québec à compter du 27 septembre.

Campé dans les années 70 et 80 à Québec, Vivre à 100 milles à l'heure met en vedette les jeunes comédiens Rémi Goulet, Antoine L'Écuyer et Félix-Antoine Cantin qui incarnent Louis, Éric et Daniel, un trio d'inséparables amis dont les jeux d'enfants prendront une mauvaise tangente à l'adolescence.

Avec ce passage vers l'âge adulte, les trois compères commenceront en effet à faire incursion dans le monde de la vente de drogue, ce qui, inévitablement, ébranlera leur solide amitié.