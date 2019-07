 La SODEC finance des docus sur Marcel Sabourin et Georges-Émile Lapalme 

André Duchesne

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé mardi le financement de dix projets de documentaires dont un portant sur le comédien Marcel Sabourin, un autre sur les lutteurs Paul et Maurice Vachon et un troisième sur le politicien Georges-Émile Lapalme, un des pères de la Révolution Tranquille et premier titulaire du ministère des Affaires culturelles.