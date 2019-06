Un film et un album pour Thom Yorke

Alexandre Vigneault

La Presse La Presse Suivre @AVigneault

Grosse semaine pour Thom Yorke : après avoir annoncé une série de concerts en Amérique du Nord cet automne, voilà que le leader de Radiohead révèle que son nouvel album solo sortira le 27 juin et sera accompagné d'un court métrage de Paul Thomas Anderson, réalisateur de There Will Be Blood et Magnolia.