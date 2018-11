Élections de mi-mandat: les vedettes votent

Jimmy Kimmel

L'animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel, dont les numéros d'ouverture à forte saveur politique ont fait augmenter les cotes d'écoute par rapport à celles de Jimmy Fallon, a invité ses abonnés (1,9 million) à voter en publiant plusieurs photos au cours des derniers jours. Hier, il recevait sur son plateau l'acteur Sacha Baron Cohen et le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Pink

Pour avoir une opinion, il faut participer au débat, a fait valoir Pink sur Instagram. L'auteure-compositrice-interprète est l'une des stars pop américaines qui osent le plus dénoncer des injustices ou conscientiser les esprits. Dans son tube What About Us, elle se désolait implicitement des turbulences politiques causées par l'administration Trump.

