Kim Lévesque-Lizotte appuie James Bond !

«La virilité ne tient pas à un porte-bébé. #papoosegate», a-t-elle écrit.

Rappelons que Morgan a soulevé un tollé en diffusant sur Twitter une photo de Daniel Craig, l'interprète de James Bond, promenant son enfant dans un porte-bébé.

L'ancien juge d'America's Got Talent et animateur de l'un des talk-shows les plus éphémères de CNN s'est moqué de l'acteur en écrivant «Oh non 007! Pas toi aussi...», suivi du mot-clic #EmasculatedBond. - Marc-André Lussier