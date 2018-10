Marie Mai a un nouveau tatouage

Plusieurs fans ont réagi avec ravissement, hier, après la mise en ligne sur le compte Instagram de Marie Mai d'une photo d'elle avec un nouveau tatouage aux tons de bleu et de vert sur son bras gauche.

À 21 h, la photo de la chanteuse comptait plus de 4500 mentions «J'aime» et une cinquantaine de commentaires tels «Wow magnifique!!! Tout est trop beau! J'adore!», «Ton tatou de couleur est trop cute», «Magnifique et très beau nouveau tatouage».

Marie Mai enregistre cet automne les émissions de la deuxième saison de The Launch pour laquelle elle est juge. - André Duchesne

