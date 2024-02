Sept ans après l’unique saison de Votre beau programme, les animateurs Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard se réunissent dans une nouvelle émission : Je t’attendais, présentée comme « un gros câlin à notre culture populaire » des années 60 au début des années 2000.

Radio-Canada a annoncé jeudi le titre et quelques détails de cette nouvelle émission, qui sera présentée en 2024-2025 dans la section VERO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA et par la suite sur ICI TÉLÉ.

On prévoit huit émissions d’une heure, tournées dans une « ambiance intime et décontractée », et dans lesquelles les deux animateurs et trois invités évoqueront ensemble leurs souvenirs du milieu artistique. Chaque épisode aura sa thématique et mettra à l’honneur une personnalité marquante, mais aujourd’hui moins présente dans les médias.

« Je t’attendais se veut finalement un gros câlin à notre culture populaire, un rendez-vous des plus divertissant, ponctué de clins d’œil tendres ou ironiques à des modes révolues », écrit Radio-Canada dans un communiqué.

Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard invitent le public à s’inscrire pour assister à l’enregistrement de l’émission, qui débutera prochainement à l’Espace Saint-Denis. L’idée originale de l’émission a été développée par Jean-Sébastien Girard et Charles-Alexandre Théorêt en collaboration avec Productions KOTV inc., qui en assurent la production.

Rappelons qu’en 2017, Véronique Cloutier a fait un retour à la télévision en présentant en direct Votre beau programme aux côtés de Jean-Sébastien Girard. L’émission de variétés, tournée en direct, n’a pas récolté les cotes d’écoute espérées. Elle n’a duré qu’une saison.