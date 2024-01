PHOTO FOURNIE PAR FEELING PRODUCTIONS INC.

Un documentaire levant le voile sur la période difficile que traverse Céline Dion, qui est atteinte d’une maladie neurologique rare, sera offert prochainement sur Prime Video.

Réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars Irene Taylor, ce « portrait brut et intime » suivra la chanteuse québécoise dans son combat contre le syndrome de la personne raide (SPR), annonce Amazon MGM Studios, dans un communiqué.

Tourné sur plus d’un an, I Am : Céline Dion dévoilera des moments inédits de la vie de la vedette planétaire, alors que les téléspectateurs pourront la suivre dans son quotidien à la maison ou au studio d’enregistrement.

« Ces dernières années ont été un grand défi pour moi, de la découverte de la maladie jusqu’à apprendre comment vivre avec et la gérer, sans la laisser me définir », affirme Céline Dion, dans le communiqué.

« À mesure que je retrouve ma carrière, je réalise à quel point ça me manquait de pouvoir voir mes fans. Pendant mon absence, j’ai eu envie de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie méconnue et aider les personnes qui partagent ce diagnostic », poursuit-elle.

Amazon MGM Studios, qui a acquis les droits internationaux du documentaire, diffusera le film dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde grâce à sa plateforme Prime Video. La date de sortie n’est pas encore connue.

Rappelons qu’en 2023, Céline Dion a dû annuler des représentations de sa tournée mondiale Courage en raison de ses problèmes de santé. Depuis, elle a joué dans le film Love Again, pour lequel elle a enregistré cinq nouvelles chansons.