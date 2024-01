Le docu de la semaine Les origines oubliées du hip-hop d’ici

Imaginez une œuvre biographique qui ignore les humbles débuts de son sujet et qui commence plutôt par ses premiers succès. C’est un peu l’histoire qu’on racontait à propos du hip-hop d’ici et c’est ce que la série documentaire Les racines du hip-hop au Québec rectifie. Nous en avons discuté avec son créateur, le journaliste Félix B. Desfossés, son coanimateur, le rappeur Imposs, et le pionnier Flight.