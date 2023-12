(Los Angeles) Andre Braugher, l’acteur lauréat d’un Prix Emmy, surtout connu pour ses rôles dans les séries Homicide : Life on The Street et Brooklyn Nine-Nine, est mort lundi à 61 ans.

Associated Press

La publiciste de Braugher, Jennifer Allen, a déclaré à l’Associated Press que l’acteur était mort des suites d’une courte maladie.

L’acteur né à Chicago a eu son rôle décisif dans Glory en 1989, aux côtés de Morgan Freeman et Denzel Washington, qui a remporté un Oscar pour le film qui porte sur un régiment militaire entièrement noir pendant la guerre civile.

Malgré ce rôle, il a déclaré à l’Associated Press en 2019 qu’il avait du mal à trouver du travail dans l’industrie d’Hollywood où les rôles d’acteurs afro-américains étaient « peu nombreux et rares, un point c’est tout ».

Mais il s’est imposé avec le rôle de Frank Pembleton, qu’il a incarné pendant sept saisons dans Homicide : Life on The Street, un drame policier sérieux sur NBC basé sur un livre de David Simon, qui créera ensuite The Wire.

Il a remporté son premier Prix Emmy en carrière pour ce rôle, remportant le trophée de l’acteur principal dans une série dramatique en 1998.

Il a mis la main sur son deuxième, pour la catégorie rôle principal dans une minisérie ou un film pour la minisérie Thief de 2006 sur FX. Braugher a reçu un total de 11 nominations pour un Prix Emmy.

Des années plus tard, il a joué un personnage de policier très différent dans un type de série très différent, passant à la comédie dans le rôle du capitaine Ray Holt dans Brooklyn Nine-Nine avec Andy Samberg. La série durera huit saisons de 2013 à 2021 sur les réseaux Fox et NBC.

Même s’il s’était lancé dans la comédie avec la série Men of a Certain Age, Brooklyn Nine-Nine représentait néanmoins un changement majeur pour Braugher, connu pour jouer dans des drames sombres et lourds.

« J’avais juste l’impression que c’était une opportunité de faire quelque chose de remarquablement différent du reste de ma carrière, avait déclaré Braugher à l’Associated Press. J’aime ça parce que cela m’ouvre simplement l’esprit et me force à penser d’une manière différente. Je pense donc que je suis devenu beaucoup plus souple en tant qu’acteur, et plus ouvert au nombre incroyable de possibilités quant à la manière de jouer une scène. » Il a été nommé pour quatre Emmys au cours de cette aventure.

Braugher a été marié pendant plus de 30 ans à Ami Brabson, sa covedette dans Homicide : Life on The Street. Ils ont eu trois fils.

Sa mort a été rapportée pour la première fois par le site Web Deadline Hollywood.